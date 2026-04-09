Авария оставила без воды более десяти поселков и микрорайонов Саратова

В энергосистеме Саратова произошла авария. Она обесточила несколько районов города. Муниципальное предприятие «Саратовводоканал» сообщило об остановке холодного водоснабжения.

Без воды остались жители поселков Комсомольский, Тепличный, Калашниково, ОПХ Саратовское, Крекинг, Князевка, Воробьевка, Березина Речка. Также воду не получают в микрорайонах Восьмой квартал, 16-й квартал, 20-й квартал, 25-й квартал.

Специалисты пока не уточнили число отключенных домов и социальных учреждений. Предприятие заверило, что подачу холодной воды возобновят сразу после завершения ремонта на электросетях.

