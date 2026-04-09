Суд признал законным обращение в доход государства имущества экс-депутата Напсо

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) признал законным обращение в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и его ближайшего окружения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2025 году Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры изъял имущества экс-депутата от ЛДПР и его родственников в виде акций, земельных участков, жилых и нежилых объектов на общую сумму свыше 1,4 млрд руб. По данным инстанции, доходы были с нарушением антикоррупционного законодательства. Суд апелляционной инстанции поддержал это решение.

«В результате, кассационный суд пришел к выводу о законности и обоснованности ранее принятых судебных решений и оставил их в силе, отклонив кассационные жалобы как несостоятельные», — говорится в решении кассации.

Ранее «Ъ» писал, что суды Краснодарского края в минувшем году рассмотрели 13 исков заместителей Генерального прокурора РФ и изъяли в доход государства имущество стоимостью 76 млрд руб.

Константин Соловьев