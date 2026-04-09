Победители олимпиады ЛУКОЙЛа и ПНИПУ получат дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ

Первый этап Межрегиональной олимпиады состоится уже 15 апреля. До 13 апреля абитуриенты могут зарегистрироваться, и в случае победы – получить сразу 10 дополнительных баллов для поступления на горно-нефтяной факультет пермского политеха, в том числе в современный образовательный центр в Когалыме.

Компания «ЛУКОЙЛ» и ПНИПУ с 2015 года проводят школьную олимпиаду по физике и математике для учащихся 11-х классов в онлайн-формате, с 2022 года она стала межрегиональной. Уникальная особенность этой олимпиады в том, что ее победители получают рекордные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении на горно-нефтяной факультет пермского политеха.

Олимпиада проходит в два тура. Первый тур пройдет 15 апреля в режиме онлайн, второй – 22 апреля, также в режиме онлайн, с видеонаблюдением. На него приглашаются школьники, набравшие наибольшее количество баллов в первом туре. Олимпиада проводится при содействии Министерства образования и науки Пермского края. Для участия необходимо до 13 апреля зарегистрироваться на сайте.

Ежегодно в олимпиаде принимают участие более 400 школьников из 22 регионов России. Победителями олимпиады становятся 10 школьников, набравших наибольшее количество баллов.

