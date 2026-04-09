Мобильный оператор запустил программу поддержки абонентов Дагестана после паводка

Компания МТС запустила программу помощи абонентам в Дагестане, пострадавшим от паводков марта-апреля 2026 года. Компания начислила 500 рублей на баланс клиентов из наиболее затопленных районов — эта сумма равна средней месячной плате за связь. Абоненты получат уведомление в SMS-сообщении, сообщила пресс-служба компании.

С 10 апреля по 30 апреля оператор сделал бесплатными звонки на ключевые горячие линии, связанные с ликвидацией последствий стихии. Абоненты звонят без оплаты на номера колл-центра помощи поселку Мамедкала — +7 (988) 264-29-38 и +7 (988) 264-56-38, горячую линию психологической поддержки Красного Креста Дагестана — +7 (872) 267-36-19, а также колл-центр ГО и ЧС Махачкалы — +7 (938) 779-65-05, +7 (938) 209-65-05 и +7 (928) 532-35-05.

Паводки начались 27 марта из-за ливней, побивших 107-летний рекорд осадков — более 50 мм за сутки в Махачкале. Дожди продолжились 5 апреля, вызвав второй виток подтоплений от южных равнин до северных горных районов. В Махачкале и Дербенте потоки смывали дома, автомобили, мосты и плотины; сели перекрыли десятки поселков. МЧС эвакуировало 3338 человек, включая 1033 детей; подтопило 760 домов и 950 участков. К 6 апреля уровень воды в реках рос, а подтопленными оставались свыше 2000 домов в 25 населенных пунктах.

Глава Дагестана Сергей Меликов инициировал режим ЧС межрегионального уровня, чтобы привлечь федеральные средства на компенсации и восстановление. Минфин РФ пообещал финансовую помощь региону; президент провел совещание 6 апреля и поручил ускорить выплаты пострадавшим. МЧС развернуло мотопомпы, лодки, генераторы и доставило 20 тонн воды; прокуратура контролирует откачку и восстановление энергоснабжения. Шесть человек погибли, пытаясь пересечь затопленные дороги, более 200 спасли.

Меры поддержки со стороны оператора дополняют усилия властей, коммерческого сектора и волонтеров. В частности, в пунктах временного размещения раздают продукты, одежду и сертификаты на покупки. Другие крупные компании организовали доставку гуманитарной помощи, в том числе бутилированной воды.