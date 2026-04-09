Участники «Школы мэров» ознакомились с цифровым управлением теплоснабжения и техническим оснащением «Т Плюс» в Перми

Делегация управленцев из 68 субъектов Российской Федерации посетила объекты ПАО «Т Плюс» в Перми в рамках обучения по программе развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». Гости увидели Оперативно-диспетчерскую службу Пермских тепловых сетей и уличную выставку аварийно-ремонтной техники. Встреча состоялась 9 апреля в рамках проведения модуля «Хозяйственная деятельность и развитие территорий. Экология и безопасность».

В центральной диспетчерской энергетики продемонстрировали автоматизированную систему управления теплоснабжением, разработанную специалистами компании на российском программном обеспечении. Она в режиме онлайн контролирует работу оборудования, оптимизирует гидравлические и тепловые режимы. Обслуживаемый сетевой комплекс Перми и Краснокамского округа составляет 2070 км.

На уличной выставке была представлена техника, которая используется для экстренного восстановления теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону. Среди оборудования, которым располагают энергетики – мобильная аварийная котельная мощностью 3 МВт, аварийно-ремонтный технический комплекс, дизель-генератор и автономные опрессовочные центры.

«Для нас большая честь принимать участников федерального проекта “Школы мэров” на наших объектах. Мы показали, как современные цифровые решения и мобильный аварийный резерв позволяют обеспечивать надёжное теплоснабжение городов. Уверен, что полученный опыт поможет коллегам внедрять лучшие практики у себя. Открытость и партнёрство с муниципалитетами — один из ключевых принципов нашей работы», – рассказал директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.

Участники делегации оценили высокий уровень автоматизации и готовность профильных служб «Т Плюс», отметив, что наработки Перми могут быть полезны для других регионов.

Справка: «Школа мэров» — федеральная программа подготовки управленческого резерва для органов местного самоуправления. Пятый модуль программы для шестого потока участников проходил в краевой столице с 6 по 9 апреля 2026 года. Сессия включала встречу с главой Перми и губернатором Пермского края.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 53 электростанции, 504 котельные и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,2 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч.

