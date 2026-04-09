В Ярославле выдано разрешение на строительство ЖК в 13 микрорайоне

В Ярославле выдано разрешение на строительство жилого комплекса в рамках комплексного развития территории (КРТ) 13-го микрорайона в Дзержинском районе. Об этом сообщил главный архитектор города Артем Цымбалов.

Фото: Артем Цымбалов, Вконтакте

На территории создадут квартал «Русская Слобода». Разрешение выдано на первую очередь строительства — ЖК «Большая Медведица». Первая очередь включает строительство 9-этажных монолитно-кирпичных домов, подземный паркинг на 344 машино-места.

По словам господина Цымбалова, в квартирах ЖК будут сауны, на крышах зданий и на первом этаже — общественные и индивидуальные террасы. На первых этажах разместятся кафе и другие общественные места. Разрешение на строительство будет действовать до марта 2029 года.

Застройщиком выступает ООО «СЗ Альтернатива», руководит компанией глава двух калининградских строительных организаций. Строительство ЖК в 13 микрорайоне — это проект федерального девелопера «RусскаЯ ЕвропА».

