Вокруг Орска создадут «противопожарный барьер»

В этом году полосы для защиты от огня обновят вокруг сел Ора, Урпия, Тукай, Крыловка, Ударник, поселков Мирный, Джанаталап, Новоказачий, Первомайский. Об этом сообщает администрация Орска.

Как отмечают в ведомстве, администрации Советского, Октябрьского и Ленинского районов заключают муниципальные контракты на опашку. Подрядчики приступят к работе после того, как подсохнет почва. Работы начнутся в ближайшее время.

В администрации Орска уточняют, что администрации районов проводят защитные мероприятия, чтобы предотвратить степные пожары весной и осенью. Тяжелая техника вспахивает границы сел и поселков и расчищает их от сухой травы. Такая полоса станет преградой для огня, если произойдет пожар.

Руфия Кутляева