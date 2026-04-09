«Уралхим» провел «Миссию чемпиона» в Березниках

При поддержке АО «ОХК «Уралхим» в Березниках проведена «Миссия чемпиона» — межрегиональная программа, предполагающая организацию визитов в регионы присутствия Группы «Уралхим» олимпийских чемпионов, профессиональных спортсменов и лидеров общественного мнения.

В этот раз в Березники приехала чемпионка России в смешанных парах Юлия Кутлаева. Она провела трехдневный интенсив и мастер-классы для 70 воспитанниц отделения гимнастики города Березники и соседнего Соликамска.

Во время занятий юные спортсмены отрабатывали элементы с гимнастическими предметами и выполняли упражнения на растяжку, которые помогают быстрее восстанавливаться после тренировок. Чемпионка поделилась секретами своих подготовок к важным стартам, рассказала о спортивной карьере и о том, как преодолевать трудности на пути к победам.

Юлия Кутлаева, чемпионка России по художественной гимнастике:

Благодаря «Уралхиму» у ребят из небольших городов есть возможность встретиться с профессиональными спортсменами, представляющими нашу страну на самом высоком уровне. Программа «Миссия чемпиона» — это открытое окно, через которое начинающие атлеты могут заглянуть в свое будущее и из первых уст узнать о том, какой путь ведет чемпиона к успеху. Через живое общение мы повышаем интерес детей к спорту, а своим примером на совместных тренировках показываем, что нет ничего невозможного.

