Студента кемеровского техникума арестовали за нападение на одногруппника с ножом

Кировский райсуд Кемерова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 июня 18-летнему студенту «Сибирского политехнического техникума», напавшему с ножом на одногруппника в аудитории. Ему вменяют в вину покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Согласно версии следствия, 7 апреля этого года между учащимися учреждения произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта фигурант дела нанес потерпевшему удар ножом в шею.

Уточняется, что действия студента были пресечены, пострадавшему своевременно оказана медицинская помощь.

Александра Стрелкова