Новосибирский «Сибсельмаш» расстался с лучшим бомбардиром

Ряд игроков покинули по окончании сезона новосибирский «Сибсельмаш», выступающий в российской Суперлиге по хоккею с мячом. В их числе Матвей Рибка, ставший лучшим бомбардиром команды в сезоне 2025/2026.

«С игроками Егором Дарковским и Матвеем Рибкой закончился срок договора аренды»,— говорится в сообщении клуба. Кроме того, красноярский «Енисей» подписал контракты с защитником Павлом Домрачевым и полузащитником Денисом Ключниковым, ранее выступавшими за «Сибсельмаш».

В сезоне 2025/2026 новосибирская команда заняла десятое место из 12 в Суперлиге. Матвей Рибка забил 22 мяча и сделал пять голевых передач.

Валерий Лавский