Краевые власти договорились с двумя региональными компаниями о развитии промышленной кооперации

Правительство Пермского края заключило соглашения с ООО «Кинетика» и АО «Уралмостострой», предусматривающие привлечение этими компаниями субподрядчиков из Прикамья и приобретение продукции у местных поставщиков и производителей при исполнении контрактов. Соглашения были подписаны в ходе конференции «Бизнес в закупках: особенности участия и ответственность», организованной для подрядчиков Прикамья.

По словам гендиректора ООО «Кинетика» Эльдара Ибрагимова, компания уже отдает предпочтение продукции пермских производителей при строительстве своих объектов. «Стратегия компании — опираться на производителей региона,— заявил господин Ибрагимов.— На наших стройках доля местных материалов достигает 80%. Школу на улице Свиязева, например, строят исключительно компании Прикамья. Это большой вклад в экономику края. Средства, которые мы направляем местным подрядчикам и заводам, остаются здесь. Это зарплаты пермским семьям, налоги в бюджет, детские сады, дороги, социальные программы. И тем самым создается устойчивый спрос: производители наращивают мощности, возникает здоровая конкуренция, и рынок становится интересным для открытия новых предприятий в Пермском крае».

На конференции с докладами выступят эксперты сферы закупок по актуальным для поставщиков темам, таким, например, как цифровые решения для участия в аукционах и конкурсах, конкурентные преимущества для побед в закупках, инструменты электронных площадок. В числе спикеров — представители бизнеса, экспертных организаций и контрольных ведомств. Так, гендиректор ООО «Специализированный застройщик “Окулова 4”» Иван Малахов расскажет о механизме закупок «второй руки», а директор ООО «РГ-Строй» Антон Титов поделится своим опытом участия в торгах. Президент Пермской ТПП Вячеслав Белов объяснит, какие ошибки чаще всего допускают производители при подаче заявления на включение в реестр промышленной продукции. Практическим опытом включения в реестр и участия в торгах поделится директор ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» Светлана Неганова. Руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин расскажет о взаимодействии поставщика и заказчика, о том, как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков.