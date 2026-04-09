Благотворительные фонды Дагестана собрали свыше 550 млн рублей жертвам наводнения

Свыше 497 млн руб. пожертвовали в благотворительный фонд «Надежда» на помощь пострадавшим во время наводнений в Дагестане, пишет РИА Новости со ссылкой на данные благотворительного приложения Tooba.

Стихийное бедствие началось 28 марта из-за сильных ливней, спровоцированных циклоном над Каспийским морем, который накопил огромный запас влаги. Городские ливневки в Дагестане не выдержали экстремального объема воды, а застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка усугубила ситуацию — об этом заявил глава республики Сергей Меликов, поручив проверить законность выделения таких участков и расчистить реки.

Наводнение оказалось масштабнее первой волны: в Дербентском районе прорвало дамбу Геджухского водохранилища, вода затопила дома, размыла дороги, эвакуировали свыше 4 тыс. человек, включая 823 детей, а всего пострадали десятки населенных пунктов. К 5 апреля МЧС предупредило о новых ливнях с ветром до 23 м/с и росте уровня рек. Сергей Меликов назвал бедствие беспрецедентным, подчеркнув, что Кавказу требуются новые строительные нормы для ливневок. По состоянию на 9 апреля поток переводов не ослабевает, что демонстрирует солидарность россиян с Дагестаном в борьбе с последствиями стихии.

Фонд «Инсан» собрал уже более 54 млн руб. от 55,6 тыс. человек, а Чистое сердце» — около 3 млн на два сбора: общий по республике и отдельный для Дербента. Пожертвования продолжаются: Tooba публикует ежедневные отчеты, а фонды «Надежда» (работает с 2012 года для малоимущих) и другие оперативно распределяют помощь на еду, воду, одежду и восстановление домов. Глава Дагестана Сергей Меликов уточнил, что средства, собранные фондами, будут направлены на выплаты пострадавшим жителям республики, которые по тем или иным причинам не оформили право собственности на жилье и, значит, не подпадают под компенсационные выплаты от государства.

Станислав Маслаков