В горах Кабардино-Балкарии с 8 по 12 апреля объявили лавиноопасность
В горах Кабардино-Балкарии на высоте от 2 тыс. метров над уровнем моря объявлен период повышенной лавиноопасности, который, по данным местного управления МЧС, продлится как минимум до конца суток 12 апреля 2026 года.
Ведомство связывает риск схода снежных масс с мощным атмосферным циклоном, который уже с 8 апреля приносит в республику штормовые дожди, мокрый снег, грозы и усиленный ветер, а в горах — очень сильные снегопады.
По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что в период с 8 по 12 апреля местами по территории Кабардино-Балкарской Республики выпадут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами с грозой и порывами ветра до 20–25 метров в секунду. В горах прогнозируется очень сильный снег, который быстро увеличит массу прилегающего к склонам снегового покрова и существенно повысит вероятность лавин. Уже в первые дни циклона синоптики фиксируют резкое похолодание и смену погоды: с теплых атмосферных фронтов на равнине республики сменяется на насыщенные влагой и зарядами ветра массы воздуха, которые «подталкивают» в горы мощные снегопады.
Отдельное внимание власти обращают на Приэльбрусье и верховья Баксанского ущелья, где традиционно формируется наибольшее число лавинных путей. Спасатели отмечают, что в районе полян «Азау», «Чет» и «Большие Нарзаны» особенно велика опасность схода лавин с крутых склонов крутизной более 30 градусов, где уже при относительно небольших нагрузках и сильных снегопадах возможна отрыв лавины. В МЧС напоминают, что в такие периоды выходить на горные маршруты, не отмеченные трассами и не разрешенные для рекреации, крайне опасно: даже относительно небольшие лавины могут перекрыть дороги, завалить тротуары и подъездные пути, а также затопить прилегающие территории.
Второй компонент опасности — гидрологический режим рек. По данным гидрометеоцентра, изза обильных дождей и таяния снега в горах на многих реках КабардиноБалкарии ожидается повышение уровня воды местами до неблагоприятных отметок. В прибрежных зонах и на пониженных участках местности возможны локальные подтопления, а также подмыв берегов, прорыв временных дамб прудов и ослабление креплений опор мостов и линий электропередачи. Власти уже заранее информируют о необходимости проверки дренажных и ливневых систем в населенных пунктах, где есть риск подтопления низинных улиц и прилегающих к рекам районов.