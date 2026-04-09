Саратовский суд приговорил энгельсита к 18 годам за нарколабораторию и 65 закладок в 3 регионах

Саратовский областной суд приговорил жителя Энгельса Станислава Шульгу к 18 годам исправительной колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в незаконном производстве наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), покушении на незаконный сбыт (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и хранении прекурсоров (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Из машины осужденного энгельсита, лаборатории и тайников изъято около 46 кг наркотиков и более 23 кг прекурсоров

Фото: Саратовский областной суд

Суд установил, что Шульга, переписываясь с неустановленными лицами в мессенджере, заинтересовался возможностью заработать на продаже наркотиков и добровольно стал производителем и закладчиком в одном лице. Фигурант арендовал дом в Советском районе Саратовской области и оборудовал там нарколабораторию. Мужчина произвел более 5,5 кг мефедрона, сфотографировал продукцию и отправил фото своим заказчикам. За это они перевели ему деньги на карты. Наркотики и их прекурсоры Шульга хранил в доме для последующей продажи.

Позже в период с сентября 2023 по август 2024 года осужденный получил от соучастников около 20 кг мефедрона, 20 кг гашиша, 1 кг кокаина и 26 граммов эфедрона. Арендовав машину, Шульга заложил запрещенные вещества в 65 тайников на территории республик Татарстана, Чувашии и Марий Эл. В августе 2024-го на 971-м км трассы М-7 «Волга» в Татарстане фигуранта задержали правоохранители. Из машины, лаборатории и тайников полицейские изъяли около 46 кг наркотиков, более 23 кг прекурсоров и оборудование.

Свою вину в суде Шульга признал. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.

Марина Окорокова