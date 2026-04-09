В составе Общественной палаты Пермского края образовалось вакантное место
Общественную палату Пермского края седьмого созыва покинул один ее членов — участник СВО Александр Маслов. Это следует из документов Законодательного собрания Пермского края. В связи с этим будет начата процедура замещения вакантного места. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания.
Напомним, общественная палата седьмого созыва начала работу в феврале этого года. Господин Маслов был выдвинут в состав общественной палаты губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. На этой неделе стало известно, что Александр Маслов назначен и. о. первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа.