В Ново-Тихвинском женском монастыре приготовили куличи по старинному рецепту

Монахини Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге накануне Пасхи приготовили куличи по старинному рецепту — на опаре. Они готовятся почти сутки и отличаются своей мягкостью и воздушностью, а также имеют более вытянутую форму. Рецепт был найден в историческом кабинете монастыря.

Фото: Анна Храмцова

Фото: Анна Храмцова

Фото: Анна Храмцова

Фото: Анна Храмцова

Куличи на опаре можно было увидеть на акварелях Великой княгини Ольги Александровны родной сестры последнего русского императора Николая II, и на старинных русских открытках.


Как рассказали в монастыре, куличи всегда пытались сделать нарядными и яркими так как это один из главных символов Пасхи, символ радости и райского наслаждения после Великого Поста. В этом году сестры впервые украшают их шоколадными яйцами в шоколадном гнезде, которые делаются вручную. Для начала кулич покрывают белковой глазурью, после на верхушке кулича устанавливают гнездо и кладут туда яйца, и напоследок посыпают орехами, изюмом или цукатами.

Анна Храмцова

