Продавец бытовой техники стал резидентом «Аэроплаза»

Один из крупнейших в РФ продавцов бытовой техники giper.fm арендовал 3 тыс кв м в бизнес-центре «Аэроплаза». Консультантом сделки выступила компания Maris.

Новый резидент специализируется на продаже бытовой техники и электроники через маркетплейсы. Основатель и CEO giper.fm Максим Плаксин пояснил, что выбор локации обусловлен потребностью в инфраструктуре для следующего этапа роста бизнеса. Общая площадь «Аэроплазы» — 33,3 тыс. кв. м, она расположена в Московском районе Петербурга, в деловой зоне Пулково.

По оценкам участников рынка, аренда офисных площадей в этом бизнес-центре новому резиденту обойдется около 9 млн рублей в месяц.

По данным консалтинговой компании IPG.Estate, по итогам I квартала 2026 года совокупный объем качественного предложения офисной недвижимости в Петербурге составил 5,29 млн кв. м, новых бизнес-центров в первые три месяца этого года в городе не вводилось. Уровень вакансии в среднем по городу составил 4,1%. В 2026 году заявлено к вводу около 93 тыс. кв. м офисных площадей. По итогам I-ого квартала 2026 года средняя ставка аренды в классе А / A+ составила 2 990 руб. за кв. м в месяц, средняя ставка аренды в классе B / B+ составила 1 985 руб. за кв. м в месяц.