Жителям шести сел Волгоградской области вернули транспорт по решению суда
Ленинский районный суд Волгоградской области восстановил регулярное транспортное сообщение между Ленинском и близлежащими селами. Иск с требованием исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок подала районная прокуратура, сообщили в ведомстве.
Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области
По данным надзорного органа, между городом Ленинском и поселками Заря, Степной, Путь Ильича, Тракторострой, Рассвет и Маяк Октября не ходил транспорт. Местные жители не могли оперативно добраться до социальных учреждений и административных органов власти.
Районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию Ленинского района обеспечить транспортное сообщение. Исполнение решения суда контролирует надзорное ведомство.