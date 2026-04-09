Зарплата на удаленке в Прикамье выросла на 87% за пять лет

В первом квартале 2026 года медианная зарплата, предлагаемая в вакансиях с удаленной занятостью, в Пермском крае составила 69,8 тыс. руб. Это на 87% больше, чем в первом квартале 2021 года, когда предлагаемая зарплата составляла 37,3 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самыми высокооплачиваемыми специалистами с удаленной занятостью стали аналитик (190 тыс. руб.), системный аналитик, программист-разработчик (по 150 тыс. руб.), менеджер по логистике и менеджер по ВЭД (по 120 тыс. руб.). Больше всего удаленных вакансий — в сферах IT и СМИ/маркетинга (по 19%), бизнес-сервисов (17%) и финансов (15%). Чаще всего на удаленке работают специалисты техподдержки (30%), аналитики (25%) и операторы контактных центров (24%).