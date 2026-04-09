Прокуратура добилась качественного ремонта губахинского театра

Прокуратура Губахи выявила нарушения при проведении ремонта МБУК «Камерный драматический театр “Доминанта”», проводившегося в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проведенного осмотра здания были выявлены неисправности вентиляции, отсутствие тактильных табличек для маломобильных граждан и кнопки вызова персонала в санитарном помещении. Отмечены также дефекты при укладке утеплителя, монтаже керамического плинтуса и иных видах работ. При этом, несмотря на существенные нарушения, претензионная работа со стороны заказчика надлежащим образом не велась.

По итогам проверки в адрес директора МБУК «Камерный драматический театр “Доминанта”» внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования подрядчик устранил допущенные нарушения.

Муниципальный театр «Доминанта» создан в Губахе в 2000 году. С 2012 года «Доминанта» является организатором ежегодного театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой», получившего в 2023 году Гран-при международной премии Russian Event Awards.