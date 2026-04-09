Пять рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи

Неблагоприятные метеоусловия в районе аэропорта Сочи 9 апреля вынудили экипажи пяти рейсов принять решение об уходе на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

9 апреля в районе аэропорта Сочи наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Дождь, местами сильный, грозы и попутный ветер с порывами до 15 м/с создали сложности для авиасообщения.

По состоянию на 10:30 посадку совершили 10 рейсов, вылетели 12 бортов. Экипажи пяти рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. Остальные рейсы выполняют посадки и взлеты в штатном режиме. Все службы аэропорта усилены для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов.

Одновременно администрация Сочи сообщила о критической ситуации в горной части курорта. В средних и высоких горах Сочи 9 апреля прогнозируется, что количество выпавших осадков достигнет критерия опасного явления — очень сильный снег. Осадки продолжатся до конца дня.

Жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать осторожность, воздержаться от выходов в горы и поездок в горный кластер на автомобилях без зимней резины. В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Алина Зорина