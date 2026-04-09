Зарплату учителям в Ростовской области задержали из-за технического сбоя
Учителям в Ростовской области задержали зарплату из-за технического сбоя. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Сбой обусловлен переходом 4-5 апреля на новую «Автоматизированную систему Федерального казначейства». Задержки по датам выплат в некоторых муниципалитетах связаны с закрытием лицевых счетов школ и открытием нового единого счета.
С педагогами проводится информационно-разъяснительная работа.