Зарплату учителям в Ростовской области задержали из-за технического сбоя

Учителям в Ростовской области задержали зарплату из-за технического сбоя. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Сбой обусловлен переходом 4-5 апреля на новую «Автоматизированную систему Федерального казначейства». Задержки по датам выплат в некоторых муниципалитетах связаны с закрытием лицевых счетов школ и открытием нового единого счета.

С педагогами проводится информационно-разъяснительная работа.

Мария Хоперская