В Ставрополе снизили количество наркопреступлений за 3,2 млн рублей

В Ставрополе подвели итоги реализации подпрограммы «НЕзависимость» в рамках муниципальной программы по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений, сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным городской антинаркотической комиссии, в 2025 году уровень вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков снизился в 2,6 раза по сравнению с предыдущими периодами. Число зарегистрированных отравлений наркотическими средствами уменьшилось на 19,8%, количество административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков сократилось на 22,1%, а число острых отравлений снизилось на 32,8%. Эти показатели администрация называет основными индикаторами эффективности профилактической работы.

Финансирование подпрограммы «НЕзависимость» в 2025 году составило около 3,2 млн руб. из городского бюджета. Средства направили на организацию скрининговых исследований, акций, спортивных мероприятий и программ первичной профилактики. В частности, скрининг прошли почти 2 500 учащихся старше 13 лет, при этом в протоколах не зафиксировано ни одного подтвержденного случая употребления наркотиков. В числе иных мероприятий — спортивные проекты, образовательные программы и элементы авиационной подготовки школьников, которые администрация рассматривает как замещающие активности для молодежи.

Ставропольские власти связывают снижение показателей с усилением профилактики и расширением работы с «группами риска», включая организацию акций в школах, колледжах и вузах. В планах на 2026 год — корректировка информационноразъяснительной работы в образовательных организациях, усиление контроля за распространением наркоконтента в интернете и более активное участие национальнокультурных объединений и организаторов ярмарок вакансий, ориентированных на молодежь из социально уязвимых групп.

Администрация Ставрополя также отмечает, что в 2024–2025 годах региональные правоохранительные органы ликвидировали несколько каналов поставок наркотиков и приостановили работу интернетмагазинов, занимавшихся продажей препаратов. Власти подчеркивают, что данные о снижении преступности и отравлений фиксируются на фоне продолжения работы по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, которые входят в региональные программы по охране здоровья населения.

Станислав Маслаков