На Ставрополье 42-летний автомобилист пострадал в ДТП

В Предгорном округе 42-летний автомобилист пострадал в ДТП. Авария произошла поздним вечером 8 апреля вблизи станицы Ессентукской, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ 2107» не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет. Там транспортное средство врезалось в бетонный блок.

В результате пострадавшего госпитализировали с травмами. Автомобилист был пристегнут, поэтому тяжелых последствий удалось избежать.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мария Хоперская