Историческому зданию астраханской облдумы ищут подрядчика для ремонта подвала за 82 млн

Управление делами губернатора Астраханской области ищет подрядчика для ремонта подвальных помещений здания областной думы. Начальная цена тендера — 82 млн руб. Деньги выделят из регионального бюджета. Соответствующий лот размещен в ЕИС «Закупки».

Подвал и фундамент здания астраханской облдумы отремонтируют за 82 млн руб.

Фото: Астраханская областная дума

Согласно описанию закупки, победивший участник проведет работы по капитальному ремонту конструкций подвала, основания и фундамента в здании по ул. Володарского, 15/ул. Советской, 13А. Оно является объектом культурного наследия регионального значения и числится в реестре как «Училище реальное» 1878-1884 годов, построенное архитекторами Константином Домонтовичем, Павлом Коржинским и Виктором Шретером.

На строительно-монтажные работы подрядчику выделят 67,5 млн руб. Стоимость оборудования и пуско-наладочных работ составит еще около 4 млн руб. Исполнитель до 1 декабря 2026 года должен выполнить гидроизоляцию стен, усилить кирпичную кладку фундаментов, устроить отмостки, заменить покрытия козырьков, отремонтировать перекрытия, оконные проемы и ступени в подвал. Кроме того, в здании нужно заменить инженерные системы.

В научно-проектной документации, подготовленной ООО «СтройПроект», указано, что здание областной думы имеет ленточный фундамент, выполненный из полнотелого керамического кирпича на известково-песчаном растворе. Перекрытия подвала частично деревянные, оконные проемы местами заложены кирпичом.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе — 20 апреля 2026 года. Обязательным требованием к участнику является наличие лицензии на право осуществления деятельности по сохранению ОКН народов РФ.

Марина Окорокова