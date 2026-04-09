В Ростове-на-Дону из-за нереста ввели запрет на движение моторных лодок и катеров

На водных объекта в Ростове-на-Дону ввели запрет на движение маломерных судов. Об этом сообщили в городской администрации.

Под ограничения попали катера, моторные лодки, гидроциклы, а также любые другие плавсредства с двигателями. Их движение запретили по ключевым водным артериям города: по Дону со всеми притоками и Мертвому Донцу на участке от границы с Мясниковским районом вверх по течению до самого истока.

Ограничения будут действовать до конца мая. Нарушителям режима тишины на воде грозят административные штрафы.

Мария Хоперская