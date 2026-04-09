В Петровском округе Ставрополья проложили 5,3 км водопровода к Светлограду

Ставрополькрайводоканал завершил капитальный ремонт водной магистрали протяженностью 5,3 км от села Благодатного до Светлограда в Петровском округе Ставропольского края, сообщает «Ставрополькрайводоканал».

Работы стартовали в конце 2025 года и прошли в три этапа. Подрядчик ООО «БизнесСтройГрупп» заменил аварийный участок на новые высокопрочные полиэтиленовые трубы диаметром 560 мм.

Старый водовод, проложенный в 1976 году из асбестоцементных и стальных труб, давно исчерпал ресурс. За последние два года на нем зафиксировали более 370 порывов, что вызывало перебои с водой чуть ли не через день. Светлоградский групповой водопровод снабжает водой 36 тыс. жителей Светлограда, сел Мартыновка, Николина Балка, Благодатное, Константиновское, Кугуты, Шведино, поселков Полевой, Прикалаусский, Маяк, хуторов Носачев, Вознесенский и Цветочный, а также населенных пунктов Ипатовского округа.

Губернатор Владимир Владимиров поручил краевому водоканалу провести ремонт. Новые трубы гарантируют срок службы не менее 50 лет, исключают внеплановые отключения и обеспечивают стабильное давление. Отключения воды минимизировали: траншеи подготовили заранее, материалы завезли до начала основных работ.

Проект профинансировали из федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запущенного в 2025 году по поручению президента. Программа охватывает реконструкцию 2 тыс. объектов водоснабжения и улучшение услуг для 20 млн граждан. С 2023 года Фонд развития территорий участвует в обновлении 140 тыс. км сетей и 18 тыс. объектов ЖКХ по всей России.

В Петровском округе это не первый этап реконструкции водоснабжения: с 2021 года крайводоканал заменил свыше 8 км аварийных водоводов в селах Сухая Буйвола, Константиновское и Шведино. Летом 2025-го обновили 4 км магистралей к этим селам от светлоградских очистных сооружений. В 2026 году муниципалитет получил средства на замену разводящих сетей в селе Донская Балка.

Дальше Ставрополькрайводоканал и краевое минЖКХ прорабатывают капремонт трех вышедших из строя отстойников ОСВ на светлоградских водоочистных сооружениях за счет регионального бюджета. Однако для полной стабилизации водоснабжения Светлограда, Петровского и Ипатовского округов нужна комплексная реконструкция всех объектов ОСВ.

Станислав Маслаков