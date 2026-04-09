«Зенит» уступил дорогу «Спартаку»

«Зенит» проиграл «Спартаку» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России и вылетел из турнира. Судьбу матча решила серия послематчевых пенальти, которую точнее пробили красно-белые: основное время завершилось со счетом 0:0. Поражение от «Спартака» стало для «Зенита» первым в Петербурге за 14 лет.

Момент матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Момент матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком»

Так уже повелось в последнее время, что матчи «Зенита» и «Спартака», которые они проводят на «Газпром Арене», перестали быть зрелищными. В последних пяти игроки не смогли забить ни одного гола с игры. В недавней игре чемпионата сине-бело-голубые победили 2:0, но оба мяча провели в ворота гостей с пенальти. До этого три матча, сыгранные в рамках кубка и чемпионата, завершились нулевыми ничьими.

Не стала исключением дуэль, прошедшая в среду на «Газпром Арене» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России. Зрители увидели футбольные «шахматы» с небольшим количеством моментов и борьбой на каждом участке поля. Выиграть должен был тот, кто реализует свои шансы, а их соперники друг другу почти не предоставляли. Можно вспомнить только удары игроков «Спартака» Барко и Маркиньоса, которые отразил голкипер «Зенита» Евгений Латышонок. У хозяев один момент запорол Андрей Мостовой. А в конце матча мог принести победу хозяевам вышедший на замену 18-летний Даниил Кондаков. Его вывели практически один на один с вратарем «Спартака» Александром Максименко, но тот справился с ударом игрока «Зенита». Забей Кондаков в этом эпизоде, стал бы героем встречи. А так стал тем, кого после игры больше всего жалели. Именно Кондаков в серии послематчевых пенальти не смог переиграть другого вратаря «Спартака» — Илью Помазуна, после чего защитник красно-белых Кристофер Ву свой шанс реализовал и вывел москвичей в следующий раунд Кубка России. Это была дополнительная серия ударов — первая, в которой били по пять игроков от каждой команды, завершилась вничью 4:4. У «Зенита» не забил Мостовой, у «Спартака» — Манфред Угальде. В обоих случаях удары отразили вратари. Интересно, что тренерский штаб «Спартака» на последних минутах игры поменял в воротах Максименко на Илью Помазуна, другого вратаря, и этот ход сработал. Помазун вытащил два удара зенитовцев в серии.

Дуэль вообще прошла под знаком 11-метровых, как и предыдущая, сыгранная в чемпионате, когда «Зенит» два раза бил с «точки». На этот раз пенальти в основное время был назначен на 41-й минуте в ворота «Зенита». Но спартаковец Барко, подошедший к мячу, не сумел переиграть Латышонка — тот забрал мяч, пущенный слабо по центру. Этот пенальти был назначен за то, что игрок «Зенита» Луис Энрике попал рукой в лицо Барко, и вызвал много споров, обсуждать которые уже нет смысла. Решение принимали судьи, работавшие на ВАРе. Сейчас многие пенальти, назначенные после видеопросмотра, выглядят странными. Раньше подозревали в предвзятости того судью, который работал в поле, теперь есть комната ВАР — и там принимаются решения. Арбитра только зовут к монитору, чтобы он согласился с вердиктом тех, кто смотрит повторы и находит невидимые глазу главного судьи фолы. Тот может не согласиться с решением видеоассистентов, но такое происходит крайне редко.

А вот о том, что «Зенит» мало атакует, создает недостаточное количество моментов для побед, говорить, конечно, нужно. Так было и в игре со «Спартаком». На острие у петербуржцев в атаке вышел на этот раз вышел колумбиец Джон Дуран, взятый в аренду у «Аль-Насра» за €2,7 млн, но он ничем себя не проявил. На его счету пока — два гола с пенальти в семи играх. Так же бледно выглядел бразилец Луис Энрике: он забил за «Зенит» три мяча в 20 матчах чемпионата, а в кубке ни разу ни отличался. Александра Соболева, который, наоборот, набрал по весне хорошую форму и забивал в каждой игре, проведя пять голов, тренерский штаб «Зенита» выпустил только на замену, когда проявить себя было трудно. Как и Максима Глушенкова. Только на последних минутах появился на поле и бразилец Джон Джон. Этих игроков Сергей Семак, главный тренер сине-бело-голубых, видимо, готовил к важной игре чемпионата России, которую «Зенит» проведет против «Краснодара» 12 апреля на «Газпром Арене».

Из Кубка команда вылетела — второй сезон подряд (в прошлом розыгрыше уступили ЦСКА на стадии финала «Пути РПЛ», также проиграв в серии пенальти). И настроение у болельщиков испорчено. Тем более что уступили «Спартаку», принципиальному сопернику, который не мог выиграть у «Зенита» в Петербурге 14 лет. Последний раз красно-белые побеждали в 2012 году в матче чемпионата России (3:2) — это было еще на «Петровском».

Кирилл Легков