Очистку систем ливнеотведения усилили в Новороссийске

В Новороссийске в связи с ухудшением погоды усилили контроль за состоянием систем ливнеотведения, об этом заявили в городском управлении ЖКХ.

Работы по текущему содержанию систем ливнеотведения проводятся в ежедневном режиме в рамках исполнения муниципальных контрактов. По данным УЖКХ Новороссийска, сейчас подрядчики осуществляют комплекс мероприятий по очистке ливневых систем от загрязнений, ила и мусора.

Специалисты проводят механизированную и ручную очистку коллекторов, вывозят ил и загрязнения, а также выполняют промывку систем. В настоящее время эти мероприятия проводятся на основных магистралях Новороссийска и в частном секторе для минимизации риска подтоплений.

До 13 апреля, согласно постановлению администрации, в Новороссийске будет действовать режим повышенной готовности из-за непогоды. В Краснодарском ЦГМС сообщали о возможном подъеме уровней рек на Черноморском побережье до неблагоприятных отметок.

