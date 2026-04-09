«Стилком» выиграл капремонт 16 домов на востоке Ставрополья за 89,8 млн рублей

Ставропольская компания «Стилком» победила в электронном аукционе на капитальный ремонт 16 многоквартирных домов в Ставрополе крае, контракт оценили в 89,8 млн руб., сообщает пресс-служба фонда капремонта.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Работы охватят семь домов в Будённовске, четыре в Нефтекумске, три в Курском округе, по одному в Левокумском округе и Арзгире. Подрядчик обновит 29 конструктивных элементов: семь крыш, пять фасадов и 17 внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Дома построили в 1960-х годах, их инженерные сети перегружены, крыши и фасады износились, текущие ремонты лишь отсрочили аварии . Капитальный ремонт восстановит проектные характеристики зданий и продлит срок службы. Фонд капремонта Ставропольского края предусмотрел пятилетнюю гарантию: подрядчик устранит дефекты, если таковые вскроются. ООО «Стилком» зарегистрировали в 2013 году в Ставрополе.

Гендиректор фонда Павел Корниенко подчеркнул: мы качественно заменим элементы, но долговечность зависит от эксплуатации после ремонта. Управляющие компании отвечают за нарушения правил обслуживания и самовольные вмешательства в системы. В 2026 году регион выделит около 6 млрд руб. на капремонт домов, корректируя планы из-за бюджета. Региональная программа обновляет жилищный фонд, распределяя средства равномерно по муниципалитетам.

