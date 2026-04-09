В Новороссийске ограничили подачу воды в две зоны

Утром 9 апреля в Новороссийске ограничили подачу водоснабжения в связи с неотложными ремонтными работами, об этом сообщили в муниципальном центре управления.

С 09:00 до 14:00 аварийно-восстановительные работы по ремонту электрооборудования будут проводиться на НСВ «Вербовая балка». В связи с этим, подача воды ограничена в часть зон №23 и №30.

На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам. Водоснабжение восстановят после завершения работ.

