В Ярославле раньше срока зацвела сакура

В Ярославле в Ботаническом саду Ярославского государственного педагогического университета зацвела сакура. Об этом сообщил канал ЯГПУ в Max.

«Несмотря на капризы апрельской погоды — будь то дождь, снег или солнце — начинается сезон цветущей сакуры. Традиционно, первой распускается вишня курильская сорта "Бриллиант". Ее нежно-розовые бутоны уже готовы раскрыться, предвещая скорое обильное цветение»,— сообщили в ЯГПУ.

Обычно сезон цветения сакуры в Ярославле начинается в конце апреля. Например, в 2024 году в саду Музея зарубежного искусства сакура зацвела в 20-х числах месяца.

Антон Голицын