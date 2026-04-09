Федеральную трассу «Новороссия» в Ростовской области расширят до четырех полос

В Ростовской области ремонтные работы ведут на 64 км федеральных трасс, включая реконструкцию автодороги Р-280 «Новороссия», ключевого сухопутного коридора в Крым. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Модернизация магистрали «Новороссия», являющейся частью Азовского транспортного кольца, предусматривает расширение проезжей части и разделение встречных потоков. Целью проекта власти ставят обеспечение сплошного четырехполосного движения на всем протяжении трассы в границах региона и устранить узкие места, сдерживающие транспортный поток. Сейчас работы идут на пяти участках и трех искусственных сооружениях.

«Работа на федеральных объектах напрямую формирует транспортный каркас области. Перевод трассы в четырехполосный режим позволит существенно повысить пропускную способность, что является жизненно важной задачей для Ростовской области — региона с высоким уровнем транзитных грузоперевозок», — подчеркнула Алена Беликова.

