В Абакане военнослужащий получил срок за самоволку

Абаканский гарнизонный военный суд признал Владислава Жернакова виновным в самовольном оставлении места службы (ст. 337 УК РФ), сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 15 июня 2023 года Владислав Жернаков не явился на службу в воинскую часть из отпуска по болезни. Он остался в другом регионе, проводя время по своему усмотрению. 3 ноября 2025 года его задержали сотрудники военной комендатуры.

Суд назначил Владиславу Жернакову шесть лет колонии строгого режима.

Михаил Кичанов

