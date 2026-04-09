В Абакане военнослужащий получил срок за самоволку

Абаканский гарнизонный военный суд признал Владислава Жернакова виновным в самовольном оставлении места службы (ст. 337 УК РФ), сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.

Согласно материалам дела, 15 июня 2023 года Владислав Жернаков не явился на службу в воинскую часть из отпуска по болезни. Он остался в другом регионе, проводя время по своему усмотрению. 3 ноября 2025 года его задержали сотрудники военной комендатуры.

Суд назначил Владиславу Жернакову шесть лет колонии строгого режима.

Михаил Кичанов