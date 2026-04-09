За год в Кабардино-Балкарии собрали 34,2 тыс. тонн сливы

По итогам 2025 года в Кабардино-Балкарии собрали 34,2 тыс. тонн сливы. Это на 0,7% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

На долю КБР приходится 16% от общероссийского урожая сливы. В среднем, показатели урожайности в региональных хозяйствах всех категорий составили 216,8 ц/га. Этот показатель лучший по стране.

В личных подсобных хозяйствах вырастили более 20 тыс. тонн сливы. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрали 13,1 тыс. тонн сливы, а в сельскохозяйственных организациях – более 1 тыс. тонн.

Мария Хоперская