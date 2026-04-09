Новосибирский депутат Госдумы Виктор Игнатов планирует сохранить мандат

Виктор Игнатов, последним из действующих депутатов-единороссов Госдумы РФ, избранных от Новосибирской области пять лет назад, подал заявление на участие в предварительном партийном голосовании перед новыми выборами. Он вновь планирует баллотироваться в Барабинском одномандатном округе.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В разработке много законодательных инициатив, которые станут связующим звеном между созывами Госдумы. Потому что работа не останавливается ни на день. Важно доделать начатое»,— сказал депутат. Он уже избирался от Барабинского округа в 2016 и 2021 годах.

В 2021 году от Новосибирской области в нижнюю палату Федерального собрания было избрано пять единороссов. Александр Жуков и Игорь Антропенко — по региональной группе партсписка, объединившей Новосибирскую и Омскую области. Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев и Олег Иванинский — в одномандатных округах. Все они уже подали заявления на участие в праймериз. В том числе господин Антропенко — в Любинском одномандатном округе в Омской области.

Заявления региональный комитет предварительного голосования будет принимать до 30 апреля.

