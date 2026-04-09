На Дону в строительство семеноводческого центра вложили 440 млн рублей

В селекционно-семеноводческий центр в Матвеево-Курганском районе инвестировали 440 млн руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Предприятие ввели в эксплуатацию в 2025 году. Его ежегодная мощность — до 10 тыс. тонн. В рамках проекта предусмотрено семеноводство гибридов и сортов озимой пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника с полным циклом от выращивания до упаковки.

По данным системы «СПАРК», ООО «Лека» зарегистрировано в Ростовской области в 2003 году. Компания занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Выручка предприятия за 2025 год составила 694,7 млн руб., чистый убыток — 19,5 млн руб.

