В красноярском заксобрании раскритиковали федеральный законопроект об ООПТ

Профильный комитет законодательного собрания Красноярского края — по природным ресурсам и экологии — не поддержал федеральный законопроект, разрешающий изменять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого парламента по итогам заседания комитета.

«Инициатива в текущей редакции требует серьезной доработки и не может быть поддержана»,— отмечается в пресс-релизе.

По мнению красноярских депутатов, предусмотренное законопроектом хозяйственное использование ООПТ может стать приоритетнее сохранения экологического наследия. Кроме того, в документе размыты критерии объектов, под которые могут изымать земли, что создает возможность для злоупотреблений. По словам председателя комитета Виталия Дроздова, подготовленные в заксобрании предложения по изменению законопроекта будут направлены в комитет Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Как писал «Ъ», Госдума РФ приняла законопроект, представляющий собой поправки к закону «Об особо охраняемых природных территориях», в первом чтении 18 марта 2026 года. Он был внесен федеральным правительством. Документ дает возможность изменять границы действующих ООПТ и размещать на освобожденных от обременений участках объекты, имеющие «существенное влияние на социально-экономическое развитие РФ».

Валерий Лавский