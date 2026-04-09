Экс-главу «Капстройгрупп» осудили за аферу со строительством котельной в Бердске

Бердский горсуд Новосибирской области вынес приговор в отношении экс-директора компании «Капстройгрупп» (Москва) Дениса Орешкова. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили три года колонии общего режима, сообщают суды общей юрисдикции региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в мае 2023 года между МУП «Комбинат бытовых услуг» и ООО «Капстройгрупп» был заключен контракт на строительство котельной «Восточная» в Бердске стоимостью 1,5 млрд руб. Правоохранители установили, что фигурант дела вместе с сообщником подготовил и представил заказчику документы с недостоверными сведениями о закупочной стоимости теплообменного оборудования. Кроме того, техника не соответствовала условиям контракта.

Ущерб от действий руководителя организации следствие оценивает более чем в 60 млн руб. Местонахождение второго соучастника устанавливается. В счет возмещения ущерба суд постановил взыскать с Дениса Орешкова в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» сумму ущерба.

Александра Стрелкова