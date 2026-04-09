В Дагестане единую диспетчерскую службу перевели в повышенную готовность
В Дагестане в повышенную готовность перевели все средства единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). С 9 по 14 апреля ожидаются обильные осадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
В муниципалитетах будут подготовлены потенциальные пункты временного размещения людей. Глава региона поручил также проверить наличие резервных средств на случай возможных ЧС.
Работа по ликвидации первой и второй волн паводков продолжается.