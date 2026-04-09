Ландшафтные пожары произошли в ряде районов Хакасии

В нескольких районах Хакасии вечером 8 апреля были зафиксированы ландшафтные пожары. По словам главы республики Валентина Коновалова, пожарную обстановку осложнили теплая погода и сильный ветер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Подразделения пожарной охраны ликвидируют огонь в районе аала Сапогов и на Аскизском тракте. Угрозы населенным пунктам нет. Пострадавших нет»,— сообщил глава региона.

По данным главного управления МЧС по Республике Хакасия, 8 апреля в регионе зарегистрировано 10 пожаров. В частности, были ликвидированы семь палов травы, наиболее масштабные из которых — в Усть-Абаканском районе.

С 4 апреля в Хакасии действует особый противопожарный режим. Как писал «Ъ-Сибирь», МЧС ожидает этим летом рост числа ландшафтных пожаров в ряде сибирских регионов.

Валерий Лавский