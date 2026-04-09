Почти 160 приусадебных участков подтоплены в Алтайском крае

В Алтайском крае по состоянию на утро 9 апреля подтоплены 157 приусадебных участков в девяти населенных пунктах. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Также в зону подтопления попали девять жилых домов, низководный мост и три участка автодороги. Днем ранее в регионе были подтоплены 124 приусадебных участка.

Уточняется, что в районном центре Красногорском затопило около 20 приусадебных участков. Уровень воды в реке Чапше, которая протекает рядом с населенным пунктом, превысил критическую отметку. В поселке Промышленный, где подтоплено 65 участков и семь жилых домов, организована эвакуация жителей. В пункте временного размещения находятся восемь человек.

Александра Стрелкова