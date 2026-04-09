Суд прекратил уголовное дело ярославского предпринимателя

Кировский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело в отношении ярославского и московского бизнесмена, президента Федерации бокса Ярославской области Дмитрия Шлапака. Информация об этом размещена в карточке дела.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Уголовное дело рассматривалось по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств или иного имущества приобретенных в результате преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщают «Ведомости», по версии следствия, в 2011 году департамент имущественных и земельных отношений предоставил ООО «Стройгарант» в аренду земельный участок на улице Курчатова для строительства спортивного клуба. Компания возвела там временное строение площадью около 50 кв. м, что позволило выкупить землю по льготной цене в 160 тыс. руб. при кадастровой стоимости более 1 млн руб. По мнению следствия, площадь строения была значительно ниже площади участка. Другой эпизод дела касался выкупа земли аналогичным образом на улице Калинина.

Дело поступило в суд в декабре 2024 года. В апреле 2026 года суд принял решение закрыть его в связи с истечением срока давности. Дмитрий Шлапак является учредителем строительной компании «Светлояр», которая в настоящее время зарегистрирована в Москве, а также ряда других московских и ярославских компаний.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Дмитрий Шлапак и принадлежащая ему компания «СЗ Минералы» были ответчиками по иску Генпрокуратуры об изъятии земельных участков в районе «Сокол» в Ярославле. Решение Хамовнического суда по этому делу не публиковалось.

Антон Голицын