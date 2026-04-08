De Safa — локальный бренд из города Костромы, созданный в декабре 2021 года Алексеем Семяшкиным и Аленой Карабан. В линейке — мыло ручной работы и подарочные наборы из натуральных материалов. Изделия производятся вручную с акцентом на любовь к природе, дизайну и деталям. В основе всех формул — натуральные компоненты. Ароматы стойкие и насыщенные: ваниль, иланг-иланг, перец и неролли, пачули, инжир, Tobacco Vanilla (бестселлер). De Safa активно работает как с частными покупателями, так и с бизнесом (корпоративные подарки и брендированная продукция).

