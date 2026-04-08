Главные новости за 8 апреля. Ростов-на-Дону и область

Христофор Ермашов покинул должность заместителя министра транспорта Ростовской области. Господин Ермашов уволился по собственному желанию. Его последний рабочий день прошел накануне, 7 апреля.

В Ростове-на-Дону введен карантин по бешенству. Очаг заражения находится в частном доме на ул. Войкова, 4, рядом с Нижне-Гниловским кладбищем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Первое заседание по делу откладывалось несколько раз, так как обвиняемую не могли доставить в суд.

Суд в Краснодаре принял к производству иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Основанием для иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства.

Прокурор запросил бывшему судье Шахтинского городского суда Ростовской области Сергею Шаму восемь лет колонии. Находящимся на скамье подсудимых 13 физлицам прокурор запросил до двух лет колонии.