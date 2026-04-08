Горнолыжный сезон на «Архызе» продлят до конца апреля

Горнолыжный сезон на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии продлится до конца апреля, сообщили в пресс-службе курорта. В апреле на курорте ожидается более 25 тыс. гостей.

В пресс-службе уточнили, что в последний месяц весны для посетителей будут открыты трассы Северного склона.

Ранее горные курорты Сочи также назвали даты окончания зимнего сезона. Курорт Красная Поляна, как всегда, завершит катание последним. Здесь официальное закрытие сезона состоится 10 мая. На «Розе Хутор» зимний сезон завершится 12 апреля. На курорте «Газпром» сезон на «Лауре», вероятно, завершится 13 апреля, в то время как «Альпика» может продолжить работу до конца апреля.

Александра Локтионова