Под Волгоградом взорвались бомбы

Примерно в 19:00 в Волгограде прогремел взрыв. V1.RU со ссылкой на МЧС сообщил, что это была детонация авиационной бомбы.

Ранее боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены в двух районах: ФАБ-250 — в поселке Ерзовка Городищенского района, ФАБ-100 — в Краснооктябрьском районе. Угрозы для населения нет, уточнили в ведомстве.

Для ликвидации авиабомб привлекались специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра. Обе бомбы ликвидировали в Орловском песчаном карьере.

Нина Шевченко