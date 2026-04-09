Между станком и бюджетом

Уполномоченный по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин выступил с докладом о работе за 2025 год перед депутатами ЗакСа. Доклад традиционно выдержан в сдержанно-оптимистических тонах, хоть и фиксирует различные проблемы: от кратного роста фискальной нагрузки и износа оборудования до кадрового голода и сложностей в земельной реформе. Тем не менее омбудсмен заверил, что его аппарат работает над документами о снижении налогового бремени, и заняться тем же предложил и депутатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Омбудсмен констатировал, что предпринимательская деятельность в 2025–2026 годах проходит в непростых экономических условиях. По его оценке, геополитические факторы (конфликты, санкции, борьба за ресурсы и технологическое доминирование) оказывают значительное влияние на экономику, а это приводит к снижению макроэкономических показателей. Как следствие, возникают системные риски для бизнеса, требующие государственного регулирования и большой работы чиновников, контролирующих бизнес, считает господин Калугин.

Традиционно много времени омбудсмен уделил фискальной нагрузке. Валерий Калугин напомнил собравшимся, что бизнес адаптируется к масштабным изменениям в Налоговом кодексе в 2024–2025 годах. Процесс адаптации, судя по докладу чиновника, сопровождается сокращением количества малых и средних предприятий и ощутимым увеличением налоговой нагрузки при переходе с патентной системы налогообложения на упрощенку.

В качестве мер поддержки бизнеса в условиях налоговой перестройки аппарат уполномоченного подготовил предложения о введении льготных периодов для оплаты штрафов и расширении перечня обеспечительных мер,— сглаживал ситуацию омбудсмен.

Отдельной строкой в докладе шел налог на имущество организаций. С 2026 года его ставка выросла с 1,5% до 2%, а с учетом применения новой кадастровой оценки нагрузка на бизнес увеличилась примерно на 35%, признают в Смольном. Омбудсмен предложил сохранить ставку в размере 1,5% в текущем году и проработать вопрос о ее поэтапном снижении. Острая ситуация сложилась и вокруг земель сельскохозяйственного назначения: власти обсуждают инициативу увеличить ставку земельного налога с 0,3% до 1,5%, то есть в пять раз. «Задача продовольственной безопасности уже не так актуальна, но предприятия продолжают работать. Увеличение налогов не должно привести к закрытию предприятий»,— отметил докладчик.

Господин Калугин также заявил об избыточной нагрузке, связанной с уплатой неналоговых платежей. По его словам, в настоящее время существует около 200 видов таких сборов, при этом порядок их введения и отмены не урегулирован, а полномочия ведомств размыты. На заседании Госсовета обсуждалась необходимость законодательного закрепления понятия «неналоговый платеж» и систематизации таких сборов, а правительством РФ утверждена «дорожная карта» по решению проблемы, однако, как отметил омбудсмен, при анализе становится ясно, что проблема остается нерешенной в полном объеме. Аппарат уполномоченного готовит предложения по доработке этого документа.

В сфере земельных отношений омбудсмен сообщил о подготовке изменений в Земельный кодекс, которые предоставили бы арендаторам земельных участков преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок без проведения торгов. Однако из ГД ранее пришел ответ с просьбой доработать пакет поправок.

Говоря о промышленности, господин Калугин сообщил, что отрасль обеспечивает 20% оборота, 18,3% налоговых поступлений и 18% занятых в экономике Петербурга. Ключевым сегментом остается обрабатывающее производство, которое, по словам омбудсмена, развивается, несмотря на сокращение объема отгруженных товаров в 2025 году. Инвестиции в обрабатывающее производство занимают третье место по объему среди всех отраслей, но их доля составляет лишь 10% от совокупного объема инвестиций в основной капитал.

С одной стороны, индекс промышленного производства в первом квартале 2026 года растет, две трети прироста дает ОПК. С другой — износ оборудования в обрабатывающей промышленности составляет около 60%, а процесс обновления фондов, по оценке омбудсмена, «идет медленно». 90% предприятий испытывают сложности с получением кредитов, страдают от кассовых разрывов и неплатежей. Чтобы решить эту проблему неплатежей, Валерий Калугин предложил депутатам рассмотреть возможность введения механизмов с использованием цифрового рубля или системы взаимозачетов.

Кадровый дефицит хоть и сократился на 14%, но продолжает нервировать бизнес, считает господин Калугин. Самый большой спрос снова отмечают на квалифицированных рабочих — токарей, водителей и поваров. Молодые специалисты, по данным доклада, «часто не соответствуют требованиям предприятий», из-за чего компании вынуждены тратиться на переучивание этих только нанятых молодых сотрудников.

В секторе малого и среднего предпринимательства, по данным доклада, в регионе занято более 2 млн человек. При этом господин Калугин отметил, что с 2019 года наблюдается устойчивое снижение доли юридических лиц в общем массиве МСП. Одновременно растет число самозанятых, что, по мнению омбудсмена, свидетельствует о легализации ранее скрытой экономической активности. Среди отраслевых тенденций докладчик выделил снижение доминирования торгового сектора и рост доли промышленности в структуре МСП. Однако оборот малых и средних предприятий в 2025 и 2026 годах показывает падение, а в банковском секторе фиксируется рост просроченной задолженности.

Омбудсмен считает, что барьерами в этом случае выступают отсутствие доступа к заемному финансированию, дефицит целевых субсидий, высокие риски, связанные с изменением налогового законодательства, а также избыточные регуляторные барьеры и отсутствие стимулов для роста.

Количество обращений к уполномоченному в 2025 году выросло. Основными темами оставались кадастровые и земельные отношения, а также проблемы малого и среднего бизнеса. В том числе были рассмотрены положения закона о размещении нестационарных торговых объектов, и омбудсмен предложил создать рабочую группу для доработки этого документа.

В конце выступления Валерий Калугин привел данные социологического исследования, проведенного по его заказу Санкт-Петербургским государственным университетом. В опросе приняли участие более 1000 представителей бизнеса. Лишь 11% респондентов оценили свое финансовое положение как устойчивое и располагающее возможностями для развития. Половина опрошенных сообщили, что средств хватает только на поддержание бизнеса. Особый оптимизм ожидаемо отметили лишь компании в сфере ИТ.

Полина Пучкова