На Ставрополье бензин подорожал до 68,62 рублей

В Ставропольском крае стоимость бензина достигла 68,62 руб., тогда как неделей ранее она составляла 68,54 руб. Обновленные цены на топливо за период 30 марта по 6 апреля опубликовал Росстат.

Бензин марки АИ92 подорожал до 64,55 руб. (64,48 руб. неделей ранее). АИ-95 можно приобрести за 70,91 руб. (неделей ранее — 70,82 руб.), АИ-98 и выше — за 94,77 руб. (неделей ранее — 94,71. Руб.). Стоимость дизельного топлива увеличилась до 74,72 руб., тогда как неделей ранее составляла 74,69 руб.

Наталья Шинкарева