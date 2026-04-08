В Екатеринбурге роддому ГКБ №14 присвоили имя врача Любови Лебедевой

Роддому Екатеринбургской городской клинической больницы №14 официально присвоено имя уральского врача Любови Лебедевой. На входе в учреждение установили мемориальную доску с портретом врача, которая стояла у истоков создания родильного отделения городской больницы на Уралмаше. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Свердловской области Фото: Минздрав Свердловской области

«Этот родильный дом Любовь Михайловна построила 35 лет назад — это был экспериментальный проект, буквально лаборатория акушерских смыслов. Я очень хорошо помню, что все равнялись на Любовь Лебедеву. Она была совершенно потрясающим руководителем, одним из моих наставников. С ее помощью в Екатеринбурге внедрялись абсолютно инновационные решения в акушерской службе, многие из которых потом транслировались на всю страну»,— подчеркнула заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Родильный дом был открыт 30 октября 1990 года. По словам главного врача ГКБ № 14 Владимира Кухаркина, роддом имени Любови Лебедевой является одним из крупнейших акушерских учреждений Свердловской области. В структуре больницы работают 58 врачей, 80 специалистов среднего медицинского персонала и 44 сотрудника прочего персонала. Ежегодно здесь проходит около 2 тысяч родов, а в гинекологическом отделении проводится более 2,5 тысячи операций. Отмечается, что за годы работы в роддоме родилось около 130–140 тыс. детей.

Любовь Лебедева окончила Свердловский государственный медицинский институт в 1968 году. Она начала карьеру врача в Артемовском, позже стала заместителем главного врача по акушерству и гинекологии в ГКБ №14. Любовь Лебедева курировала строительство двух родильных домов: один в Артемовском и второй — родильный дом ГКБ № 14 в Екатеринбурге. Врач скончалась в ноябре 2025 года.

Полина Бабинцева